«Обрекает ребенка»: Татьяна Васильева осудила Петросяна за третье отцовство

Народная артистка России Татьяна Васильева выступила с критикой юмориста Евгения Петросяна, недавно ставшего отцом в третий раз. Соответствующее заявление звезды прозвучало в эфире шоу «Звезды сошлись».

По мнению актрисы, комик заранее «обрекает ребенка на чужого человека».

«Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать? Разве деньги дадут человеку счастье?», — высказалась Васильева.

Артистка подчеркнула, что Петросян не задумывается о судьбе детей после его смерти. Знаменитость уточнила, что юморист переживает лишь о том, какое наследство оставит своим детям. При этом артиста совершенно не волнует, что ребенку предстоит прожить значительную часть жизни с отчимом, добавила она.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе воспитывают двух детей — сына Вагана, который родился в 2020 году и дочь Матильду, появившуюся на свет в 2023 году. Пара официально узаконила свои отношения в декабре 2019 года.

Ранее отец Децла осудил поздние роды в семье Евгения Петросяна.