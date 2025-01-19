Любовь Толкалина раскрыла главную причину ее ухода из семьи.

На данный момент актриса отправилась в путешествие во Францию. Она призналась, что ее главной целью является визит в Париж, так как с ним у нее связано много воспоминаний.

Бывшая избранница Егора Кончаловского вспомнила свою самую первую поездку в город влюбленных. В юности она еще не понимала, как можно восхищаться этим городом. По словам Любови, Париж раскрывается перед ней уже на протяжении многих лет в сочетании с ее взрослением и переживаниями, в зависимости от ее сердечного состояния.

Кроме того, Толкалина рассказала, что именно Париж повлиял на ее дальнейшую жизнь: в этом городе она услышала судьбоносную фразу солиста рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ), которая навсегда осталась у нее в памяти.

«Когда-то здесь в этих отражениях звучали важные слова от Бориса Гребенщикова* (признан иноагентом на территории РФ), определившие мою жизнь на много лет вперед... И из-за которых я ушла из семьи... Было это очень и очень давно. 15 лет назад, наверное. К их магии я возвращаюсь сюда снова и снова, слова всё длятся и длятся», — разоткровенничалась актриса.

Напомним, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались в 2017 году после 20-них отношений. Отметим, что за такой долгий промежуток времени звездная пара так и не сыграла свадьбу. Несмотря на расставание, экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общей дочери Марии.

Ранее мы писали о том, что Любовь Толкалина впервые за долгое время вышла в свет с дочерью от Кончаловского.

*Признан иностранным агентом на территории России