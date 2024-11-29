Любовь Толкалина впервые за долгое время вышла в свет с дочерью от Кончаловского

Актриса Любовь Толкалина вышла в свет с 23-летней дочерью Марией. В последнее время если звезды и появлялись на мероприятиях, то раздельно. Но на премию «Событие года-2024» пришли вместе.

В личном блоге Толкалина поделилась фото с дочкой, которое было сделано на светском вечере. 46-летняя актриса выбрала для премии черное бархатное платье в пол, а Мария надела тоже платье длины макси, но с более пышной юбкой. Также в ее наряде был небольшой вырез в районе декольте.

Отметим, что Мария родись от режиссера Егора Кончаловского, с которым Любовь Толкалина развелась в 2017 году. Однако, несмотря на расставание, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения.

Когда дочь знаменитостей подросла, она решила идти по стопам родителей. Сейчас Мария активно снимается в кино, однако о своей работе отзывается скромно. Она считает, что пока ей не хватает мастерства. Девушка рассказывала, что боится подвести семью, так как не знает, получится ли у нее быть в кинематографе на постоянной основе.

Ранее актриса Любовь Толкалина показала себя без макияжа.