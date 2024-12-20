«Звонят дамы любого возраста»: Абрамов начал налаживать личную жизнь после развода с Алсу

Адвокат Александр Добровинский раскрыл, что происходит в личной жизни бизнесмена Яна Абрамова после развода с певицей Алсу. Он дал понять, что от недостатка женского внимания предприниматель не страдает. Юрист считает, что он сейчас «главный жених» страны.

Скандал вокруг развода Алсу с Абрамовым продолжается уже несколько месяцев. Несмотря на то, что они официально расстались, окончание разбирательств в ближайшее время не предвидится. Кроме судебных процессов из-за раздела имущества, экс-супруги выясняют отношения и в медиаполе. Артистка обвиняет команду Абрамова в заказных статьях, а сторона бизнесмена распускает слухи, что вокалистка уже давно нашла замену бывшему мужу.

По словам Добровинского, у Алсу есть кавалер, но личность его он не раскрывает. Начал налаживать жизнь и Абрамов. Юрист отметил — женщины чуть ли не выстраиваются в очередь, чтобы привлечь внимание завидного холостяка.

«В нашей стране появился знаете кто? Главный жених, который только может быть, — это Ян Абрамов. И дня не проходит, чтобы мне не позвонили люди, которых я не видел годами, месяцами. Звонят дамы любого возраста и говорят, в зависимости от наших отношений: «Александр Андреевич, Саша, господин Добровинский, любимый адвокат, познакомьте меня с Яном Абрамовым», - поделился адвокат в программе «Завтрак со звездой».

Ранее Александр Добровинский заявил, что у Алсу мания величия.