«Звонит всем»: уехавшая в США Мария Машкова просила подработку у российских бизнесменов

Светская львица Алена Кравец рассказала, что олигархи Рублевки объявили бойкот уехавшей из России Марии Машковой. По ее словам, проживающая в США актриса звонит всем в надежде на подработку, так как раньше ее активно приглашали в качестве ведущей частных мероприятий, однако везде получает отказ.

Как пояснила Кравец, в Америке Машкову никто не знает как актрису, поэтому она уже готова мыть тарелки и унитазы.

«У Маши Машковой совсем все плохо…. Мне об этом рассказывают знакомые бизнесмены с Рублевки, у которых есть также недвижимость за рубежом. Маша звонит всем, она готова на любые подработки, любые заштатные корпоративы, детские утренники. Но вся бизнес-элита России объявила ей бойкот», - разоткровенничалась Кравец в беседе с aif.ru.

Как пояснила светская львица, Марию приглашали из уважения к знаменитому отцу, актеру Владимиру Машкову, однако после их публичной ссоры никто больше поддерживать сбежавшую актрису не желает.

Ранее Мария Машкова неоднократно жаловалась, что ей не хватает денег, чтобы оплачивать коммунальные счета и прокормить детей. В попытках заработать она решила отправиться на гастроли в Атланту. Актриса опубликовала в своем блоге обращение к подписчикам, в котором буквально умоляет их посетить ее спектакль.