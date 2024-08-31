«Миленькие, родненькие»: уехавшая в США Мария Машкова ради заработка умоляет посетить ее спектакль

Уехавшая в США актриса Мария Машкова неоднократно жаловалась, что ей не хватает денег, чтобы оплачивать коммунальные счета и прокормить детей. В попытках заработать она решила отправиться на гастроли в Атланту и опубликовала в своем блоге обращение к подписчикам, в котором умоляет посетить ее спектакль.

На опубликованном видео Машкова едет по городу на велосипеде в черных коротких шортах и белой футболке.

«Миленькие, родненькие, ну давайте поднажмите. Вы первый город в нашем заключительном туре по Америке», - заявила Мария.

Актриса подчеркнула, что ей очень «нужен полный зал», она пообещала даже обняться и поцеловаться со всеми, кто не пожалеет денег и купит билет.

«Дальше - разберемся», - заключила дочь актера Владимира Машкова, с которым она не общается с 2022 года.

Напомним, что после начала СВО Мария Машкова поссорилась со своим знаменитым отцом из-за разных политических взглядов. Уже несколько лет актриса живет вместе с семьей в США и пытается построить там карьеру. Но пока она может рассчитывать лишь на небольшие роли.

Ранее Машкова высказалась о возвращении в Россию. Она призналась, что сейчас ей сложно представить свою жизнь в родной стране. При этом актриса подчеркнула, что ее дети хотели бы приехать в Россию.