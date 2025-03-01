«Звонит и рыдает»: Полина Гагарина рассказала, как во время гастролей ее раскритиковала дочь

Певица Полина Гагарина поделилась в шоу «Громкий вопрос» историей про дочку Мию. Исполнительница вспомнила, как малышка не сдержала эмоций и раскритиковала одно из ее выступлений.

Гагарина гастролировала с туром по городам. В один из дней ей позвонила Мия, которая так скучала по маме, что не сдержала эмоций и разрыдалась.

«Звонит по видеозвонку дочь и, значит, рыдает. "Мама, ты где? Я хочу, чтобы ты меня уложила!" — там просто истерика», — рассказала артистка.

Когда Полина успокоила дочь и пообещала, что они скоро встретятся, то девочка высказалась по поводу выступлений мамы. Она сравнила ее пение с ором.

«Я пытаюсь объяснить, что люди купили билеты на мой концерт, они ждут и хотят, чтобы я им спела. Она ответила: "Ну ты же не поешь, ты орешь"», — заявила Гагарина.

Ранее сообщалось, что певица поругалась с Бастой из-за участницы шоу «Голос». Зрительский зал посмеялся над перепалкой наставников.