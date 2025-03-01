«Сумасшедшая!»: Полина Гагарина чуть не подралась с Бастой в шоу «Голос»

В минувшую пятницу на Первом канале вышел очередной выпуск шоу «Голос». Выступление одной из участниц, 27-летней Элеоноры Детковой из Ханты-Мансийского АО, стало причиной конфликта между Участница из города Радужный спела композицию Валерии «Была любовь». Выступление девушки настолько понравилось наставникам, что все они развернули кресла к ней.

И тут началась борьба — каждый из наставников пожелал заполучить Элеонору в свою команду. Особенно эмоционально повела себя Полина Гагарина. Исполнительница хита «Спектакль окончен» встала перед Бастой, тем самым, не дав ему высказаться. Василий Вакуленко (настоящее имя рэпера) с юмором отреагировал на поведение звезды. Но артистка взяла и развернула кресло музыканта в обратном направлении от сцены. Это не очень понравилось Вакуленко.

«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?! Сумасшедшая!» — сказал артист. «Почему ты оскорбляешь меня?» — ответила ему поп-звезда.

Все это время в зрительном зале смеялись над перепалкой наставников. Сама участница также не смогла сдержать эмоций, увидев их спор, и начала хохотать.

Гагарина попыталась уговорить Элеонору пойти к ней в команду. Певица сказала Басте, что тот, скорее всего, выгонит девушку на следующем этапе, в то время как она пообещала беречь Деткову. Артистка напомнила, что выиграла последние два сезона и поможет привести участницу к победе. Однако слова звезды не помогли — Элеонора все равно выбрала команду Вакуленко.

Ранее телеведущая Яна Чурикова заявила, что Полина Гагарина временно покинула шоу «Голос» из-за усталости.