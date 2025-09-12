«Звонили из Америки»: Никаса Сафронова попросили сделать повтор портрета Трампа за космическую сумму

Художнику Никасу Сафронову звонили из США с просьбой сделать повтор портрета президента США Дональда Трампа. Речь идет о повторе работы, которую он писал ранее.

Подробности узнал Life.ru.

По словам Сафронова, за работу предложили космическую сумму, но деньги его не интересовали. Заслуженный художник РФ счел выполнение повтора неэтичным.

«Мне звонили из Америки, предлагали десяток миллионов, чтобы я сделал такой вариант, повтор. Но я не стал делать, это было бы крайне некорректно», - сказал Сафронов Life.ru.

Художник заинтересован не в деньгах, высшая награда для него – когда результаты творчества радуют обладателей.

Напомним, Сафронов сделал портрет Трампа, который был подарен американскому лидеру весной этого года через спецпосланника.

Ранее художник рассказывал сайту «Страсти», что написал картину для бизнесмена Илона Маска. Он собирался лично передать полотно миллиардеру.