Художник Никас Сафронов заявил, что намерен лично передать картину Илону Маску
© Гусева Евгения/Komsomolskaya Pravda/East News
Народный художник России Никас Сафронов подтвердил сайту «Страсти», что написал картину для бизнесмена Илона Маска. Он собирается лично передать ее миллиардеру.
«Да, такая работа действительно существует. Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы, — они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине.
Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперед, помогает ей развиваться. И космос лишний раз нам напоминает, что ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны. Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества. Когда-нибудь, даст Бог, я лично передам её Илону Маску. Пока же важно донести саму идею: космос объединяет человечество, и Россия — его неотъемлемая часть», - рассказал Сафронов.
Также он прокомментировал сообщения о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова собиралась передать отцу Маска подарок от «выдающихся художников». Сафронов признался, что не в курсе данной истории и увлечен работами, посвященными 80-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.
«Что касается разговоров о подарке от Марии Захаровой отцу Илона Маска… Честно говоря, я не вникал в эту историю. Пока я увлечен серией работ, посвященных 80-летию Великой Победы, подвигу советского народа. Кстати, часть из них я представлю через несколько дней на Петербургском международном экономическом форуме», - заключил Сафронов.