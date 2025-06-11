Художник Никас Сафронов заявил, что намерен лично передать картину Илону Маску

«Да, такая работа действительно существует. Меня очень вдохновили беседы с нашими выдающимися космонавтами, ставшими инициаторами написания работы, — они десятилетиями сотрудничают с американцами в космической сфере, вместе обитают на МКС. Причем, в отличие от Земли, в космосе тесное партнерство продолжается до сих пор. И мне кажется, что в этом космическом союзе четко прослеживается дух единства. Именно его я хотел передать в картине.

Пока я не хочу раскрывать всех деталей, могу лишь пересказать суть своей работы: Россия — неотъемлемая часть мирового научно-технического прорыва, особенно в космосе. Наша страна всегда была частью мирового прогресса, того механизма, который двигает нашу планету вперед, помогает ей развиваться. И космос лишний раз нам напоминает, что ни современное бытие, ни технический прогресс невозможны без нашей страны. Эта картина — символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества. Когда-нибудь, даст Бог, я лично передам её Илону Маску. Пока же важно донести саму идею: космос объединяет человечество, и Россия — его неотъемлемая часть», - рассказал Сафронов.