«Звонила в 4 утра»: поэт Вадим Цыганов отказался писать песни для Пугачевой

Поэт Вадим Цыганов рассказал, как певица Алла Пугачева обращалась к нему до отъезда из России по поводу создания песен. Он решил для себя, что не будет работать с исполнительницей.

«Она ко мне обращалась, хотела, чтобы я песни ей написал. Звонила в пятницу 13-го, в 4 утра», - вспомнил Цыганов в разговоре с Ura.ru.

Поэт рассказал, что тогда «отправил ее на Луну».

«Никогда в жизни не буду работать с такими людьми», - решил Цыганов.

Он считает, что певица занимается искусством, которое искушает, а православному поэту-песеннику с такими не по пути. Цыганову не нравится, что жизнь Пугачевой построена на провокации – это ему чуждо.

Ранее певица заявила об обиде на композитора Игоря Николаева. Пугачева рассказала, что его просили не говорить на телевидении о ней и певице Наташе Королевой. После этого у артистки пропало желание общаться с певцом – она говорит, что не предала бы дружбу.