«Нет желания общаться»: Алла Пугачева объяснила, за что обиделась на Игоря Николаева

Алла Пугачева заявила об обиде на Игоря Николаева и нежелании с ним общаться. Об этом стало известно в новом интервью певицы Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ).

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева объединяют годы творческого сотрудничества и дружбы, однако на сегодняшний день знаменитости не общаются. Как выяснилось, певица обиделась на композитора за то, что он не упомянул ее на своем концерте. По мнению Пугачевой, Николаева попросили не говорить о ней и Наташе Королевой, и он согласился. Артистка призналась, что она бы не предала их дружбу.

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: «Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!». И он сказал: «Хорошо». Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто...», — высказалась артистка.

