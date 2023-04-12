«Звонила, плакала, просила прощения»: вдова Караченцова впервые заговорила о любовнице мужа

Незадолго до смерти Николая Караченцова с участием актера вспыхнул громкий скандал. Балерина Елена Дмитриева заявила, что на протяжении 23-х лет была его любовницей, и он все это время скрывал их связь от супруги Людмилы Поргиной. Сам Николай Петрович называл слова танцовщицы ложью, да и его жена в неверность не верила. Недавно же артистка решила впервые прокомментировать всю эту историю и рассказать, что на самом деле происходило в тот момент в их семье.

Поргина призналась, они с мужем были в Тель-Авиве, когда неожиданно начала разворачиваться вся эта грязная история. Актер сильно нервничал и хотел разобраться с самозванкой лично, но Людмила Андреевна не позволила, беспокоясь о его здоровье. По словам звезды «Ленкома», Дмитриевой заплатили, и она даже знает, сколько.

«Даже если очень нужны деньги, не надо идти на такой позор. Она потом звонила, плакала, просила прощения. А Коля сразу сказал, что она сумасшедшая», - поделилась Поргина.

Людмила Андреевна рассказала, что сразу распознала ложь балерины и даже не думала верить в ее слова. Караченцов не был знаком с Дмитриевой, что уж говорить об интимной связи. А обо всех подробностях личной жизни Николая Петровича самозванка узнала из интервью. «Она придумала сказки, а вспомнить, где у Коли родинка на лице, не смогла», - возмутилась актриса в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Ранее 74-летняя Людмила Поргина призналась, что ей не хватает пенсии в размере 53-х тысяч рублей.