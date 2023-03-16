74-летняя Людмила Поргина заявила, что ей не хватает пенсии в размере 53-х тысяч рублей

Людмила Поргина не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Заслуженная артистка РФ ведет довольно уединенный образ жизни, однако на этот раз она сделала исключение и обсудила с изданием «Teleprogramma» размер своей пенсии.

Выяснилось, что за особый вклад в развитие культуры Поргина получает 53-56 тысяч рублей в месяц. По словам знаменитости, она довольна обозначенной суммой, поскольку не все ее звездные коллеги могут похвастаться такой пенсией.

«Помимо обычной пенсии мы получаем еще добавку от мэра, и это замечательно. К сожалению, в других регионах, даже в Петербурге, такой добавки актеры не получают. Очень обидно за них», — высказалась артистка.

При этом журналисты поинтересовались у Поргиной, хватает ли ей этих денег на жизнь. Ответ 74-летней женщины не заставил себя ждать.

«Не хватает, но я работаю еще в театре, снимаюсь на телевидении. В целом получается немало», — резюмировала знаменитость.

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