«Доводит ее череп до облысения»: звездный стилист Александр Данилов раскритиковал прическу Анастасии Волочковой

Звездный стилист Александр Данилов назвал виновного в том, что балерина Анастасия Волочкова теряет свои волосы. По его словам, ответственен за облысение артистки ее парикмахер Роман Спектр. Об этом он сообщил в интервью порталу «Страсти».

Александр Данилов несколько месяцев назад составил список самых ужасных блондинок отечественного шоу-бизнеса, который возглавила экс-прима Большого театра. Он заявил, что у Анастасии один из самых плохих блондов не только в России, но и в мире. А в беседе со «Страстями» стилист признался, что обвиняет в этом своего коллегу.

По мнению Данилова, Роман Спектр, занимающийся прическами Волочковой, портит ей волосы. Он подчеркнул, что не имеет ничего против самой балерины, даже считает ее классной, но ей необходимо пересмотреть состав своей команды.

«Вот лучше бы он пел. Если бы я так пел, я бы не красил. Вот честно, наверное, я бы ушел в музыку. А он круто поет, ужасно красит. Вот это про него, - поделился Александр. — Этот человек не должен красить, это 100%. Овец ему жалко, если честно, будет дать красить. Потому что еще один раз, и у Анастасии не то что волос «на одну драку», бой еще не начнется, а волос уже не останется. То есть ей нужно срочно бежать от этого стилиста, который просто с каждым днем доводит ее череп до облысения. Вот запомните, это Роман Спектр. Туда же входит в состав Прохор Шаляпин и вся вот это шайка-лейка. Поэтому Анастасия Волочкова, может, и классная, хорошая, но с волосами она входит реально в мировой топ, где самый худший блонд, который держится просто на честном слове».

Полное интервью с Александром Даниловым о блонде, волосах звезд и профессии стилиста читайте на сайте «Страсти».