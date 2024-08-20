«У журналистов разыгралась бурная фантазия»: звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова раскрыла секреты своей личной жизни

Экс-участница юмористического шоу «Уральские пельмени», актриса Московского театра комедии Юлия Михалкова пожаловалась, что часто становится героиней несуществующих романов.

«Благодаря СМИ я так много нового узнаю о своей личной жизни, она, оказывается, такая насыщенная, интересная. Вот недавно узнала, что мой избранник – это молодой юноша. А я и не знала», - поделилась Юлия в интервью Леди Mail.ru.

Как пояснила актриса, на самом деле речь шла о сыне друзей, с которым она посетила светское мероприятие.

«У журналистов разыгралась бурная фантазия», – возмутилась Михалкова.

При этом она призналась, что не против новых знакомств, а также подчеркнула, что социальный статус и финансы для нее в этом вопросе не на первом месте, но на втором.

«Мне нравятся сообразительные, способные сообразить, где со мной можно познакомиться. Сразу даю подсказку: только не в ресторане! Там я сосредоточена на еде», – заключила Михалкова.

Ранее Юлия прокомментировала слухи о пластических операциях. По словам юмористки, она никогда ничего не меняла в своей внешности, и у нее все натуральное.