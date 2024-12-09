Звезды сериала «Кухня» Ксенофонтова и Могилевская задолжали налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса Елена Ксенофонтова, сыгравшая в сериале «Кухня» Элеонору, бывшую жену шефа, не платит за коммунальные услуги ТСЖ «Столица» с 1 декабря 2023 года. По данным журналистов, сумма долга составила 278 тысяч рублей. Еще 18 тысяч рублей — пени. Кроме этого, у Ксенофонтовой есть долг по налогам — 113 тысяч рублей.

Еще у одной звезды сериала «Кухня» Марины Могилевской есть долг на 77 тысяч рублей и неоплаченный штраф на 500 рублей.

А у уехавшей из России актрисы Екатерины Кузнецовой, которая сыграла в том же сериале роль официантки Саши, почти 50 тысяч рублей долга по налогам.

Ранее мы писали о том, что бывший муж блогера Лерчек должен 734 тысячи рублей налоговой.