Звезды сериала «Букины» уехали из России

Актер из сериала «Букины» Максим Лагашкин уехал на Бали со своей супругой Екатериной Стуловой и детьми. Соответствующие снимки с отдыха он разместил на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

47-летний артист опубликовал фото, где он стоит на балийском пляже со своей семьей. Подписчики артиста активно прокомментировали его пост.

«Боже, ну что за длинноногая красотка с вами!», «Старший сын — копия мамы, а младший — копия папы, никого не обделили», «Прекрасная семья», «Красавчики», — написали они.

Максим Лагашкин состоит в браке с Екатериной Стуловой уже 27 лет. Артист постоянно рассказывает, что счастлив со своей супругой. У пары двое сыновей — 24-летний Савва и 10-летний Лука.

Вместе актеры снялись в сериале «Букины», где Максим исполнил роль нового соседа главных героев Валерия, а Екатерина — сыграла его супругу.

Ранее актер Максим Лагашкин публично высмеял жену после долгих лет брака. Подробности читайте в этой статье.