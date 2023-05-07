Звезды превратили похороны Юдашкина в фотосессию: разразился скандал

Похороны Валентина Юдашкина неожиданно превратились в веселое событие для поклонников, ведь они получили снимки с приглашенными знаменитостями, передает PROZVEZD.

Когда траурная церемония подошла к концу, публика окружила звезд. Ни с кем не сфотографировалась лишь Алла Пугачева.

Дмитрий Маликов позировал на фоне памятников и даже раздавал деньги. Дело в том, что к нему подошел священнослужитель и попросил автограф. Вместе с росписью артист вручил тысячу рублей.

Пошли на уступки поклонников и Олег Газманов, и Никас Сафронов. При этом Сафронова не отпускали примерно 15 минут.

На фоне данных событий в интернет-пространстве разразился целый скандал. Комментаторы посчитали такое поведение неподобающим.

В свою очередь, Сафронов удивился критике. Художник объяснил, что не сам фотографировался.

«Люди, которые пришли проводить Валю в последний путь, пользовались моментом и подходили с просьбой сделать совместный снимок. Не только ко мне – ко всем знаменитым людям. Они пользовались моментом: быть может, никогда больше не увидят известных людей», — рассказал он.

Никас отметил, что делать снимки среди памятников неправильно, но ничего сверхъестественного в этом тоже не видит.

«Люди так устроены. Я об этом знаю, поэтому со всеми, кто ко мне подходил, фотографировался. Никому не отказал. Сделал приятное людям. Как и другие мои коллеги. За что нас обвинять, непонятно», — заключил Сафронов.

Ранее мы писали, почему Филипп Киркоров не появился на похоронах Валентина Юдашкина.