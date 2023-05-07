Звезды превратили похороны Юдашкина в фотосессию: разразился скандал
Как не стыдно: звезды пришли на похороны Юдашкина и устроили фотосессию среди памятников.
Похороны Валентина Юдашкина неожиданно превратились в веселое событие для поклонников, ведь они получили снимки с приглашенными знаменитостями, передает PROZVEZD.
Когда траурная церемония подошла к концу, публика окружила звезд. Ни с кем не сфотографировалась лишь Алла Пугачева.
Дмитрий Маликов позировал на фоне памятников и даже раздавал деньги. Дело в том, что к нему подошел священнослужитель и попросил автограф. Вместе с росписью артист вручил тысячу рублей.
Пошли на уступки поклонников и Олег Газманов, и Никас Сафронов. При этом Сафронова не отпускали примерно 15 минут.
На фоне данных событий в интернет-пространстве разразился целый скандал. Комментаторы посчитали такое поведение неподобающим.
В свою очередь, Сафронов удивился критике. Художник объяснил, что не сам фотографировался.
«Люди, которые пришли проводить Валю в последний путь, пользовались моментом и подходили с просьбой сделать совместный снимок. Не только ко мне – ко всем знаменитым людям. Они пользовались моментом: быть может, никогда больше не увидят известных людей», — рассказал он.
Никас отметил, что делать снимки среди памятников неправильно, но ничего сверхъестественного в этом тоже не видит.
«Люди так устроены. Я об этом знаю, поэтому со всеми, кто ко мне подходил, фотографировался. Никому не отказал. Сделал приятное людям. Как и другие мои коллеги. За что нас обвинять, непонятно», — заключил Сафронов.
Ранее мы писали, почему Филипп Киркоров не появился на похоронах Валентина Юдашкина.