Филиппа Киркорова не могут найти

Исчезновение Филиппа Киркорова вызвало грандиозную панику публики. Дело в том, что певец утверждал, что придет на похороны модельера Валентина Юдашкина, но так и не появился.

Есть информация, что поп-король даже отложил отпуск и остался в Москве, чтобы присутствовать на церемонии. На звонки журналистов артист также не отвечает.

В Сети появилось две версии о происходящем. Первая версия гласит, что Филипп Киркоров не пришел из-за бывшей жены — Аллы Пугачевой. Ходят слухи, что между ними напряженные отношения в данный момент.

Вторая версия — произошла какая-то беда со здоровьем Киркорова. Возможно, певец почувствовал слабость из-за недавно проведенных пластических вмешательств, передает «7Дней.ru».

Ранее стало известно, что сказала Пугачева на церемонии прощания Юдашкина.