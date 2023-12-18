Звезды опровергли слухи о массовой эпидемии гриппа и ОРВИ после новогодних концертов

Недавно в СМИ появилась информация, что российские артисты массово заболели гриппом и ОРВИ после концертов «Песня года — 2023» и новогоднего вечера «Жара». Однако представители шоу-бизнеса поспешили ее опровергнуть.

Директор певицы Клавы Коки Сергей Фадеев отметил, что артистка чувствует себя хорошо и не болеет.

«Из 50 артистов, участвующих в «Песне года», мне известно о четверых заболевших. Это массово? Не знаю. Алсу чувствует себя хорошо», — цитирует его РБК.

Певица Лолита Милявская добавила, что впервые слышит эту информацию. Она не видела заболевших на новогодних концертах.

Певец Сосо Павиашвили отметил, что тоже хорошо себя чувствует.

Представители Николая Баскова, Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова подтвердили нормальное самочувствие у артистов.

Напомним, 2 декабря в Москве прошел концерт «Песня года — 2023», на котором побывали практически все российские знаменитости. Они пели, танцевали и активно контактировали друг с другом. При этом, как писали СМИ, якобы каждый второй участник мероприятия чихал, кашлял, а кто-то и вовсе не скрывал, что болеет.