Российские звезды массово слегли с простудой после новогодних концертов

После концертов «Песня года — 2023» и новогоднего вечера «Жара» российские звезды массово заболели гриппом и простудой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

2 декабря в Москве прошел концерт «Песня года — 2023», на котором побывали практически все российские знаменитости. Они пели, танцевали и активно контактировали друг с другом. При этом, как пояснили менеджеры мероприятия, каждый второй участник чихал, кашлял, а кто-то и вовсе не скрывал, что болеет. Тем не менее, звезды решились выступить, чтобы заработать денег в пик новогодних корпоративов.

11 декабря в «Крокус Сити Холл» состоялся новогодний вечер «Жара». Ситуация на концерте была такой же. Звездам приходится работать из последних сил. Многие скрывают свое состояние, чтобы не спугнуть организаторов, пишет издание.

Среди заболевших знаменитостей: Лера Кудрявцева и ее команда, Лариса Долина, группа «Раса». На мероприятиях присутствовали Григорий Лепс, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие звезды, которые также могли заразиться.

Ранее заболевшая пневмонией Лера Кудрявцева рассказала о своем состоянии после выписки из больницы. Сейчас она проходит лечение дома и, как выяснилось, соблюдает постельный режим.