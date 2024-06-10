Звезды объяснили, почему семья Заворотнюк хранила молчание о ее состоянии

Звезды объяснили, почему семья Анастасии Заворотнюк хранила молчание о ее состоянии. Коллеги и друзья высказались о болезни актрисы в эфире шоу «Звезды сошлись».

В конце мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком мозга, однако недуг оказался сильнее. За время болезни Заворотнюк в СМИ не было информации о ее состоянии: семья скрывала Анастасию от публики и не выходила на связь с поклонниками.

Актер Денис Матросов поблагодарил журналистов за то, что не лезли «в эту историю» и дали семье прожить эти годы так, как она хотела.

«Любая болезнь, тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой… Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели, именно это у меня остается в памяти», — высказался Денис.

Елена Старостина считает, что Заворотнюк не хотела жалости поклонников: «больному человеку неинтересно мнение здоровых».

Сергей Сафронов поддержал мнение Елены и заявил, что не каждый человек захочет показывать свою слабость.

Ранее коллега Анастасии Заворотнюк рассказала, что актриса начала слепнуть еще в 2014 году. Подробности читайте в этой новости.