Звезды, лазертаг и батуты: дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки отметила 11-летие с размахом

Татьяна Навка устроила роскошное празднование 11-летия своей дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Несмотря на то, что дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надежде 11 лет исполнилось еще в августе, собрать всех для праздника удалось лишь в начале сентября. Мать девочки показала в своем блоке как прошло торжество.

На празднике помимо Навки были еще и звездные гости — певицы Жасмин и Елена Север. А вот Дмитрия Пескова на дне рождения не оказалось.

«Я очень рада, что Леночка моя дорогая с нами как всегда! Я тебя очень люблю!» — заявила Навка обнимая певицу.

Судя по кадрам, Навка организовала по-настоящему роскошное празднование дня рождения дочери. Она пригласила фотографов и арендовала огромные батуты. Также дети развлекались, играя в лазертаг.

В конце вечера Надежде вынесли праздничный торт «Наполеон».

