50-летняя Татьяна Навка призналась в любви к семье и детям. Об этом сообщает aif.ru.

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка пришла на премьеру постановки «Буратино и золотой ключик», которая состоялась в Москве.

В беседе с журналистами Навка высказалась о любви к семье. По словам фигуристки, она обожает воспитывать своих детей.

«Я люблю свой дом, люблю детей, семью. Дом мне даёт расслабление, успокоение, энергию — в общем, дает всё то, что нужно человеку. Дети — это всё. Дети это смысл жизни», — рассказала она.

Жена Дмитрия Пескова призналась, что энергию ей дарят также походы к друзьям и визиты в театр.

Отвечая на вопрос о любимых композиторах, Навка перечислила классиков.

«Как я вам скажу, какой мой любимый композитор? Их много. Ростропович, Бах, Чайковский, Рыбников — они все любимые. А в машине я люблю послушать джаз, лирику», — добавила она.

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