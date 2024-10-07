Звезды и именитые спортсмены: раскрыт список участников нового «Ледникового периода»

Продюсеры готовятся к новому сезону культового шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Они рассказали, кто из звезд и спортсменов примет участие в проекте.

В команду профессиональных фигуристов вошли громкие имена: Дмитрий Соловьев, Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Максим Маринин, Евгения Тарасова, Елизавета Туктамышева, Александр Энберт и другие спортсмены. По слухам, к проекту может присоединиться Анна Щербакова, пишет StarHit.

Среди звезд в «Ледниковом периоде» примут участие: блогер Валя Карнавал, певец Ярослав Сумишевский, актриса Ангелина Стречина, рэпер T-Killah, актер Артур Сопельник. На лед выйдут и чемпионки по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

«Фишкой» нового сезона станет то, что к звездным персонам присоединятся народные участники.

На данный момент идут съемки первых серий проекта. Поддержать звезд пришли их друзья. Валя Карнавал появилась в компании Алексея Воробья, а T-Killah — с бывшей женой Амирана Сардарова Мариам Тилляевой. На съемочной площадке была также супруга звезды «Слова пацана» Рузиля Минекаева.

Отметим, что в состав жюри вернулась народный тренер СССР Татьяна Тарасова, занявшая кресло председателя.

Напомним, Алина Загитова больше не будет ведущей проекта. Ее место заняла коллега по цеху Евгения Медведева.