Ее заменит соперница: Загитова больше не будет вести «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова больше не будет вести программу «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом сообщает Sport24.

Новой ведущей шоу станет фигуристка Евгения Медведева. Компанию ей составит олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ягудин и Медведева проведут все выпуски шоу. Загитова была ведущей проекта с 2020 по 2023 год.

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. Один из партнёров в каждой паре — известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения, далёкий от этого вида спорта, а другой, напротив, является титулованным профессионалом в спортивных танцах на льду или одиночном фигурном катании.

Когда Алина Загитова стала ведущей шоу, некоторые зрители высказали свое возмущение. Им не понравилось то, как говорит фигуристка.

Ранее Загитова попросила государство выделить ей 74,7 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Россияне посчитали данную сумму очень большой и обрушились с критикой на олимпийскую чемпионку. За нее, в свою очередь, вступилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.