«Звезды говорят»: Ксении Бородиной придётся сменить профессию
Астролог предсказала, что Ксения Бородина сменит творческую деятельность в 2023 году.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Блогер и ведущая «Дом-2» два Ксения Бородина обратилась к услугам астролога.
Знакомая знаменитой брюнетки выслушала запрос подруги и составила ей подробный астрологический прогноз на грядущий год.
- Звезды говорят мне, что в этом году меня ждут
трансформационные процессы и необходимость смены профессиональной реализации, – читает Бородина вслух на видео в сторис, - кроме того в семье у меня тоже будут изменения, причём что-то серьезное – от иммиграции до глобального ремонта или покупки новой недвижимости.
Сбудутся ли предсказания подруги-астролога подписчикам Бородиной получится узнать только через год.
Ранее мы писали о том, что возлюбленной Ксюши подарил ей на 14 февраля связку камышей.