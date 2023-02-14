«Звезды говорят»: Ксении Бородиной придётся сменить профессию

Блогер и ведущая «Дом-2» два Ксения Бородина обратилась к услугам астролога.

Знакомая знаменитой брюнетки выслушала запрос подруги и составила ей подробный астрологический прогноз на грядущий год.

Звезды говорят мне, что в этом году меня ждут

трансформационные процессы и необходимость смены профессиональной реализации, – читает Бородина вслух на видео в сторис, - кроме того в семье у меня тоже будут изменения, причём что-то серьезное – от иммиграции до глобального ремонта или покупки новой недвижимости.

Сбудутся ли предсказания подруги-астролога подписчикам Бородиной получится узнать только через год.

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