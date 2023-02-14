Влиятельный ухажер Бородиной подарил ей «камыши» в День влюбленных

После развода с Курбаном Омаровым прошло уже немало времени, вот почему Бородина не скрывает своих новых отношений. Ксения не спешит представлять публике избранника, зато в социальной сети она регулярно делится снимками роскошных подарков от него. По случаю Дня святого Валентина телеведущая вновь не осталась без внимания возлюбленного.

На этот раз Бородина выложила фотографию с огромной корзиной роз. Знаменитость с иронией написала: «Мои камыши подъехали».

К слову, многие поклонницы девушки оценили ее чувство юмора и выразили надежду на то, что Ксения в скором времени покажет своего молодого человека.

«Девушек очень украшают цветы. Я тоже жду свои три розы вечером. Ждем теперь фоточки этого Валентина», — отреагировали фолловеры.