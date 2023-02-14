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14:44, 14 февраля 2023
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Влиятельный ухажер Бородиной подарил ей «камыши» в День влюбленных

Ксения Бородина похвасталась роскошным букетом роз от ухажера в День влюбленных .

Влиятельный ухажер Бородиной подарил ей «камыши» в День влюбленных

Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

После развода с Курбаном Омаровым прошло уже немало времени, вот почему Бородина не скрывает своих новых отношений. Ксения не спешит представлять публике избранника, зато в социальной сети она регулярно делится снимками роскошных подарков от него. По случаю Дня святого Валентина телеведущая вновь не осталась без внимания возлюбленного.

На этот раз Бородина выложила фотографию с огромной корзиной роз. Знаменитость с иронией написала: «Мои камыши подъехали».

К слову, многие поклонницы девушки оценили ее чувство юмора и выразили надежду на то, что Ксения в скором времени покажет своего молодого человека.

«Девушек очень украшают цветы. Я тоже жду свои три розы вечером. Ждем теперь фоточки этого Валентина», — отреагировали фолловеры.

Влиятельный ухажер Бородиной подарил ей «камыши» в День влюбленных

Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Ксения Бородина пожаловалась на кризис 40 лет. До юбилея звезды еще месяц, но она все равно испытывает тревогу от предстоящего события. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник: социальные сети
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#Ксения Бородина
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