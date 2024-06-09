Звезды эстрады, парные футболки и огромный торт: Владимир Винокур и его жена отпраздновали золотую свадьбу

Артист эстрады Владимир Винокур и его жена, актриса Тамара Первакова-Винокур, отметили 50-летие супружеской жизни. В честь золотой свадьбы супруги устроили масштабный праздник. Дочь артистов, балерина Анастасия Винокур, поделилась кадрами с торжества в соцсети и публично поздравила родителей.

«Тома + Вова = 50 лет совместной жизни! Сегодня Золотая свадьба Владимира Винокура и мамы Томы! И горько, и сладко по жизни вместе идете! Спасибо за жизнь, что Вы мне даете! Наша семья — это отдельная планета в космосе! Люблю», — написала Анастасия Винокур.

На празднике супруги появились в одинаковых футболках, на каждой из которых была напечатана фотография со дня свадьбы. На торжестве по случаю 50-летия супружеской жизни артистов собрались их родные — дочь Анастасия и 8-летний внук Федор и другие близкие люди семьи Винокуров.

На мероприятие были приглашены и звезды эстрады. Народный артист России Александр Розенбаум исполнил песню «Глухари». Также на празднике выступила певица Наташа Королева, с которой Винокуры дружат много лет. Во время выступления артистки на экране мелькали семейные фотографии Владимира Винокура и его жены.

Дочь супругов устроила им сюрприз и пригласила выступить на торжестве студентов из ГИТИСа. Вместе с молодыми музыкантами Владимир Винокур пропел: «Ах, эта свадьба, свадьба пела и плясала».

В заключение праздника вынесли огромный торт. Владимир Винокур вместе с супругой, дочерью и внуком задули свечи под песню «Я люблю тебя до слез».

Ранее сообщалось о том, что Владимир Винокур заговорил о новом зяте.