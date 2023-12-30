«Настя, ну где принц на коне?»: Владимир Винокур заговорил о новом зяте

Владимир Винокур признался, что расстроен из-за развода дочери, однако он уважает ее выбор. Об этом певец и телеведущий рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион».

Балерина Анастасия Винокур разошлась с музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым еще в 2019 году.

«Да, я расстраиваюсь, я хочу своей дочке счастья, но они довольно взрослые люди, если они так решили, я это решение принимаю», – поделился артист.

При этом Владимир Винокур отмечает, что хорошо относится к бывшему избраннику дочери и даже после развода не поменял своего мнения о нем.

Больше всего в сложившейся ситуации юморист переживал за внука. На момент развода родителей мальчику было всего три года.

«Я рад, что от этого не пострадал внук. Он нормально общается и с мамой, и с папой», – передает Винокур.

Несмотря на то, что при расставании Анастасия не выдвинула требований по поводу выплаты алиментов, ее бывший муж не жалеет средств на ребенка. Кроме того, Григорий старается как можно чаще навещать сына.

При этом девушка все еще не нашла себе нового возлюбленного. Сам Владимир Винокур утверждает, что не вмешивается в этот вопрос.

«Я ее не тороплю и не спрашиваю: «Настя, ну как там, где он, на коне принц?» Все будет», – заключил артист.

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