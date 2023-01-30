Звезды эстрады начали помогать брошенной Ольге Орловой с ребенком

Певица Ольга Орлова попросила помочь ей с выбором имени для дочери. Первыми откликнулись звезды эстрады.

Орлова заявила, что ей хочется «простое» имя, «без премудростей». Она призвала учитывать, что у ребенка будет отчество «Валерьевна».

Певица Лариса Долина предложила назвать Ксенией или Оксаной. Артистка Катя Лель написала, что можно выбрать имя Анастасия.

Сама Орлова заявила, что у нее «есть несколько вариантов имен, которые нравятся».

Примечательно, но муж Орловой отсутствует в публичном пространстве в самый главный момент – в период ожидания ребенка. Известно, что коляску для дочери купил не он, самую важную вещь для новорожденного приобрела подруга, ведущая Ксения Бородина. На фотографиях с фотосессии для беременных его тоже нет.