«Благодаря тёте Ксюше»: коляску для Ольги Орловой купил не муж

Певица Ольга Орлова рассказала, кто приобретал коляску для будущей дочери. Выяснилось, что самая необходимая вещь куплена отнюдь не мужем, а телеведущей Ксенией Бородиной.

«У нас прям просто Rolls-Royce теперь есть. Благодаря тете Ксюше», - сообщила Орлова.

По ее словам, устройство для перевозки ребенка «очень крутое».

«Посмотрите какой конверт, просто нереальный: тепленький, меховой», - обратила внимание подписчиков артистка и добавила, что не умеет обращаться с «такими крутыми» колясками.

«Поэтому буду учиться», - заключила Орлова.

Ранее стало известно, что певица сразу выбрала для дочери искусственное вскармливание.