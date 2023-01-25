«Благодаря тёте Ксюше»: коляску для Ольги Орловой купил не муж
«Просто Rolls-Royce»: Ольга Орлова похвасталась коляской для дочери, купленной Ксенией Бородиной.
Фото: Евгения Панова/ Starface.ru
Певица Ольга Орлова рассказала, кто приобретал коляску для будущей дочери. Выяснилось, что самая необходимая вещь куплена отнюдь не мужем, а телеведущей Ксенией Бородиной.
«У нас прям просто Rolls-Royce теперь есть. Благодаря тете Ксюше», - сообщила Орлова.
По ее словам, устройство для перевозки ребенка «очень крутое».
«Посмотрите какой конверт, просто нереальный: тепленький, меховой», - обратила внимание подписчиков артистка и добавила, что не умеет обращаться с «такими крутыми» колясками.
«Поэтому буду учиться», - заключила Орлова.
Ранее стало известно, что певица сразу выбрала для дочери искусственное вскармливание.
Фото: Скриншот видео с личной страницы Ольги Орловой