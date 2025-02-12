Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы стали родителями во второй раз

У звезд телепроекта «Дом-2» Андрея и Кристины Черкасовых родился второй ребенок. Супруги стали родителями еще одного мальчика.

О том, что Кристина беременна, стало известно еще летом 2024 года. Она опубликовала в Сети кадры с округлившимся животом. И вот, 10 февраля Черкасова родила. Она поделилась, что все прошло без проблем.

«55 см и 4,2 кг нашего счастья! Чувствую себя героиней, родить такого богатыря было непросто, но мы справились», - рассказала Кристина.

Имя малыша супруги пока не раскрыли.

Отметим, что вторая беременность была для блогеров большим счастьем, так как долгое время Кристина не могла зачать. Полтора года пара работала над этим, и только в 2024 году Черкасова увидела заветные две полоски на тесте. С первым же сыном, по признанию женщины, все было намного проще. Святослав появился на свет в 2020 году.

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