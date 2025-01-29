У звезд «Битвы экстрасенсов» Ирины Певчей и Александра Сакова родился сын

Звезды шоу «Битва экстрасенсов» Ирина Певчая и Александр Саков впервые стали родителями. У пары родился сын. Радостную новость колдунья сообщила в личном блоге.

В прошлом году стало известно, что сестра жены чернокнижника Влада Череватого беременна. Ирина не скрывала свое положение и делилась подробностями в соцсетях. Поэтому и сразу после появления малыша на свет она вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала фото с мужем, который держал ее за руку.

«Родила», - кратко написала Певчая.

Подробности родов Ирина пока не раскрыла, а также не показала малыша. Но благодаря тому, что пара заранее узнала пол ребенка, поклонникам известно, что первенец экстрасенсов — мальчик.

Напомним, что отношения Сакова и Певчей завязались во время «Битвы экстрасенсов». Сначала ясновидящие просто общались, но довольно быстро поняли, что симпатизируют друг другу. Далее роман развивался стремительно. Александр сделал возлюбленной предложение, они поженились, а теперь и стали родителями.

Ранее звезды «Битвы экстрасенсов» Александр и Олег Шепсы рассказали о примирении.