«Она предала себя. Несет позорную ахинею»: Сергей Соседов высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой

Сергей Соседов, известный своими резкими суждениями о знаменитостях, высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой. В беседе с NEWS.ru музыкальный критик возмутился, что певицу до сих пор называют «звездой», и заявил: она «предала себя».

По мнению Сергея Соседова, исполнительницу хита «Миллион алых роз» незаслуженно называют «звездой», поскольку она давно утратила этот статус. Журналист отметил, что Алла Пугачева уже давно «не та»: она давно «не может петь». Критик также напомнил: на концерте в честь 70-летия артистка выступала под фонограмму.

«Меня удивляет один простой факт. В разговорах, в СМИ, на интернет-порталах все говорят о ней как о действующей звезде. Почему не употребляется слово „была“? Или, когда заходит речь обо мне: „Был ее поклонником, а теперь ее предал“. Почему молчат о том, что Пугачевой уже нет, что она не может петь? Это нельзя назвать пением уже 25 лет. <…> Последний достойный ее концерт был показан в 1999 году. Больше она не пела и в XXI век не вошла», — возмутился Сергей Соседов.

Что касается обвинений в адрес Аллы Пугачевой после эмиграции, то критик считает: она «предала сама себя», когда допустила оскорбительные высказывания о соотечественниках.

«Ее никто не предавал. Она предала себя сама. Я даже не говорю о том, что Алла Борисовна несет позорную ахинею про рабов и холопов, что достойно осуждения и страшного остракизма. Она когда-то была, но уже давно сплыла», — заявил журналист.

Напомним, в 2022 году певица вместе с семьей эмигрировала из России в Израиль, после чего на нее обрушилась волна хейта. В ответ на это Алла Пугачева заявила, что те, кто ее критикуют, «были холопами — стали рабами». Недавно артистка вступила в перепалку с российской журналисткой на Кипре. Она не стала отвечать на вопрос, планирует ли возвращаться в РФ, но при этом назвала себя «патриоткой».

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов обвинил покинувшую Россию Аллу Пугачеву в предательстве: «Ты без этой страны никто и ничто».