«Хотел бы я ее увидеть? Нет!»: Александр Шепс рассказал о жестком расставании с Мэрилин Керро

Экстрасенс Александр Шепс впервые за долгое время вспомнил о романе с Мэрилин Керро. Несколько лет фанаты следили за развитием их отношений и ждали свадьбу. Однако неожиданно для многих колдуны довольно скандально расстались. Сейчас они не видятся и не поддерживают общение.

После разрыва Мэрилин нелестно высказывалась о бывшем возлюбленном. Она говорила об абьюзе и неверности с его стороны. Однако Шепс все отрицает. Он заявил, что они действительно плохо разошлись, но никакого предательства не было. По его словам, решение они приняли обоюдно, и больно ему не было.

Тем не менее, вопросы о Керро по-прежнему вызывают у Александра эмоции.

«Хотел бы я ее увидеть? Нет! А я ничего не испытываю к этому человеку. А что мне ее видеть? Ну, красивая женщина и флаг ей в руки. Ничего у нас нет. Все закончилось. Я, когда стираю свое прошлое, я люблю его стирать до конца. Все! Я уже об этом не вспоминаю», - заявил экстрасенс на YouTube-канале «Ольга Якубович».

Также Александр опроверг, что шантажировал Керро неким домашним видео, а также то, что занял у нее деньги и не вернул. Он отметил, что никогда финансово не было связан с ведьмой.

Ранее Мэрилин Керро шокировала поклонников своим внешним видом.