Звезду «Ворониных» Станислава Дужникова прооперировали в Москве

Актера Станислава Дужникова прооперировали в Москве. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, звезде «Ворониных» уменьшили желудок.

По данным источника, из-за лишнего веса у Дужникова появились серьезные проблемы со здоровьем. У артиста развился сахарный диабет. Он обратился за помощью к врачам, и ему рекомендовали хирургическим путем уменьшить объем желудка, чтобы поскорее похудеть.

Отмечается, что операция прошла успешно. Состояние Дужникова неизвестно. Сам актер пока не комментировал новости о проблемах со здоровьем.

Напомним, что Станислав прославился благодаря ролям в популярных сериалах. Зрителям он полюбился как Леня Воронин в ситкоме телеканала СТС. Также он снимался в «Ивановых-Ивановых», «Дальнобойщиках-2» и во многих других проектах.

UPD: актер Станислав Дужников вышел на связь после новостей об операции и опроверг эту информацию. В беседе с «Абзацем» он заявил, что не обращался к медикам.

«С чего вы взяли? Какая операция? Вы что несете? Врут!» - отметил актер.

Ранее певица Слава рассказала о своем здоровье после новостей о скорой операции. Оказалось, что хирургическое вмешательство артистке не требуется. Однако она не сможет слышать одним ухом еще три месяца.