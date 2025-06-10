Слава оглохла на одно ухо, но не отменила концерты: что происходит с певицей

Певица Слава рассказала о своем здоровье после того, как попала в больницу с проблемами с ухом. Артистка боялась, что ей придется соглашаться на операцию, но обошлось без хирургических вмешательств. Тем не менее, три месяца она будет слышать только одним ухом.

В личном блоге Слава вышла на связь с поклонниками и рассказала, что вновь пошла к врачу. В клинике ее обнадежили и не стали назначать операцию, однако предупредили – для восстановления слуха потребуется минимум три месяца.

«Не переживайте, главное, без операций… Петь мне это, конечно, жутко мешает, но на качество не влияет никак», - отметила Слава.

Несмотря на то, что пока певица может слышать только одним ухом, отменять концерты она не намерена. Слава сообщила, что у нее впереди много выступлений, и они состоятся по расписанию.

«Поем и слышим одним ухом», - заявила артистка.

Предположительно, проблемы со слухом у Славы появились на фоне стресса из-за расставания с гражданским мужем. Весной этого года певица объявила себя свободной женщиной, но в июне вновь сошлась с Анатолием Данилицким.

Ранее певица Слава намекнула на помолвку.