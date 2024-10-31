Звезду «Ворониных» Екатерину Волкову пристыдили за празднование Хэллоуина

Звезду сериала «Воронины» Екатерину Волкову раскритиковали за празднование Хэллоуина. Актриса снялась с мужем и дочерью в карнавальных костюмах и поделилась кадрами в своем блоге.

«Добро пожаловать в цирк. Как хотите называйте этот день, но от таких фотокарточек на память я не откажусь», — подписала снимки Волкова.

На опубликованном снимке все члены семьи надели костюмы клоунов и сделали «страшный» грим. При этом наряд для праздника достался даже собаке.

Пользователи Сети радость артистки не разделили и обвинили ее в «пропаганде западных ценностей».

«Как вам не стыдно?»; «Зачем вам это уродство? Продвигайте лучше что-нибудь светлое и прекрасное»; «Ужас, не ожидала. В такие тяжелые времена», «Бесовщина какая-то», - отметили комментаторы.

Ранее 42-летняя звезда сериала «Воронины» поделилась первыми кадрами с отдыха в Египте. В личном блоге актриса опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав фигуру.