«Любовь к себе»: 42-летняя звезда «Ворониных» Екатерина Волкова поделилась эффектными кадрами с отдыха

42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась первыми кадрами с отдыха в Египте. В личном блоге актриса опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав фигуру.

На снимках Екатерина Волкова позировала у бассейна на вилле в черном слитном купальнике, дополнив образ солнцезащитными очками. Артистка предстала перед камерой без макияжа и с распущенными волосами.

«Любовь к себе начинается с уже 3-ого отпуска в этом году. Нет, не стыдно», — подписала кадры Екатерина Волкова.

Накануне Екатерина Волкова сообщила в личном блоге, что улетела из России в Египет вместе с 13-летней дочерью Елизаветой и подругами. Звезда «Ворониных» отдыхает на вилле в Шарм-эль-Шейхе.

В недавнем интервью актриса раскрыла свой секрет стройности. По словам Екатерины Волковой, она поддерживает хорошую форму благодаря питанию.

«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — делилась знаменитость.

При этом артистка добавила, что может позволить себе любую еду, но в небольшом количестве.

Ранее сообщалось о том, что жена резидента Comedy Club Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, улетела из России в Дубай.