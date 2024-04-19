Звезду «Виват, гардемарины!» Михаила Мамаева госпитализировали с травмой глаза

Актеру и журналисту Михаилу Мамаеву потребовалась госпитализация из-за травмы глаза. Снимок из больничной койки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Михаил опубликовал селфи, на котором видно, что у него заклеен один глаз. Снимок он подписал в стихотворной форме.

«Полна теплом больничная палата — итог моих последних пары лет. Весна — как это много для солдата, как важен этот мирный теплый свет!», — говорится в первом четверостишии.

58-летний актер с конца 2022 года находится в зоне СВО в качестве военного корреспондента. Скорее всего, именно там он получил травму, однако официального подтверждения этому не было. Родным и близким о своей работе Мамаев не рассказывал, чтобы они не начали переживать.

Михаил Мамаев известен по роли Никиты Оленева в фильмах «Виват, гардемарины!», «Гардемарины» и последующих частях франшизы режиссера Светланы Дружининой. С 2001 года начал активно сниматься в различных российских сериалах. Принимал участие во многих популярных телевизионных программах: «Фактор страха», «Большие гонки», «Король ринга», «Танцы со звёздами». Некоторое время вёл программу «Папа, мама, я — спортивная семья».

Актер не планирует возвращаться на сцену, пока идут боевые действия.

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