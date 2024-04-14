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Опубликовано 14 апреля 2024, 16:42
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Не обошлось без травм: Митя Фомин повредил ногу на отдыхе

Певец Митя Фомин получил травму ноги на отдыхе в Турции .
Не обошлось без травм: Митя Фомин повредил ногу на отдыхе

© Starface.ru

50-летний российский певец Митя Фомин находится на отдыхе в Турции. Сегодня, 14 апреля, от певца пришло неприятное известие — во время очередных активностей тот повредил ногу.

Артист поделился приключившейся с ним историей на своей странице в социальной сети. Он опубликовал ролик, на котором видна травма в районе ноги. Митя заявил, что, несмотря на случившееся, чувствует себя нормально.

«Да слушайте, все нормально, жив-здоров, слава богу», — сказал певец.

Также на видео попало то, как девушка в форме медсесетры оказывает Мите необходимую помощь. Сам артист в это время лежит на диване, выставив поврежденную ногу.

Ранее звезда «Фишера» и «Слова пацана» Андрей Максимов рассказал, как получил страшную травму в детстве. По словам молодого человека, на него упали футбольные ворота.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Митя Фомин
травма
отдых