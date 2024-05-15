Звезду «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова развел на деньги таксист в Турции

Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов стал жертвой таксиста-обманщика в Турции. По словам жены артиста, водитель развел их на деньги.

В личном блоге Ксения вышла на связь с поклонниками и рассказала о неприятном моменте во время отпуска в Стамбуле. Соколовы заказали через приложение машину за 400 лир, к ним приехал таксист. Однако пока они шли к автомобилю, турок отменил поездку и включил счетчик.

«Вез нас 4,5 км двадцать минут. На наши вопросы говорил, что дорога перекрыта и придется объехать», - рассказала жена юмориста.

В конце поездки сумма оказалась гораздо больше, чем была заявлена в приложении. Но разбираться супруги уже не стали. По словам Ксении, в три часа ночи они сразу не сообразили, что к чему, поэтому и попались на уловку. Она призвала поклонников быть осторожнее с такси с Турции, чтобы они не попадали в подобные ситуации.

Ранее Дмитрий Соколов попал в эпицентр скандала. СМИ сообщали, что он устроил драку в Екатеринбурге из-за девушки.