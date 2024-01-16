Звезду «Универа» Анну Кузину не взяли в продолжение сериала

Украинская актриса Анна Кузина, получившая известность благодаря роли Яны Семакиной в российском сериале «Универ», не будет сниматься в ситкоме «Универ. 13 лет спустя». Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, причиной отсутствия артистки в продолжении проекта является ее антироссийская позиция. Предполагается, что по этой же причине Кузина прекратила общение с коллегами по съемочной площадке, кроме Арарата Кещяна, который также выступил против СВО.

Последним российским проектом с участием Анны стал представленный в 2021 году сериал «Пикник». Чем актриса занимается в настоящий момент, не уточняется.

Ранее от участия в продолжении «Универа» отказалась другая звезда сериала, Настасья Самбурская. По словам актрисы, ей не удалось договориться с продюсерами о гонораре