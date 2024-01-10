«Разобью тысячу таких лжеартистов»: звезда «Слова пацана» Кологривый разоблачил Козловского

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый нашел повод раскритиковать Данилу Козловского. Об этом сообщает издание StarHit.

В Москве состоялась встреча Никиты со студентами одного университета. Во время мероприятия артист рассказал о роли мечты и раскритиковал коллегу Данилу Козловского. Звезда сериала «Слово пацана» не оценил работу Козловского в фильме «Духless». Кроме того, он назвал Данилу «лжеартистом» за съемки в данном проекте.

«На мужика надень костюм, посади его в элитную машину, немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. Я разобью тысячу таких лжеартистов», — высказался Никита.

Также Кологривый заявил, что готов покорять Голливуд. По мнению артиста, если он туда попадет, то «уничтожит» зарубежных коллег своим профессионализмом.

«Надо просто понять, где ты будешь в обойме. Понять, какие качества помогают людям улыбаться», — резюмировал Никита.

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