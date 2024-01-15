Звезду «Слова Пацана» Ивана Янковского заподозрили в участии в мошенничестве

Звезда «Слова пацана» Иван Янковский может быть замешан в мошеннических схемах. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, в начале декабря 2023 года москвичка по имени Валерия обнаружила в микроблоге актера рекомендацию инвестора. Женщина доверилась Янковскому и решила перевести предпринимателю 50 тысяч рублей. Через некоторое время ей сообщили, что первоначальная сумма увеличилась до 522 тысяч. При этом для вывода средств жительнице столицы необходимо было оплатить комиссию.

Тогда женщина перевела «инвесторам» три платежа: две транзакции по 62 тысячи и еще 127 тысяч рублей. Уточняется, что каждый раз деньги уходили на разные банковские карты. Затем Валерия захотела найти в Сети личности рекламируемых Янковским бизнесменов, однако поняла, что стала жертвой мошенников.

Россиянка написала заявление в полицию. Следователям она заявила, что соответствующую публикацию увидела в соцсетях звезды «Слова пацана». Однако в настоящий момент неизвестно, действительно ли москвичка последовала рекомендациям Янковского или артиста дискредитировали при помощи фотошопа.

Ранее Иван Янковский эмоционально обратился к зрителям после финала «Слово пацана».