Звезду «Ширли-мырли» и «Приключений Электроника» признали угрозой нацбезопасности Украины

Народного артиста России Юрия Чернова внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Причиной этому стала сыгранная им роль в фильме «Крым» Алексея Пиманова.

Документы украинского ведомства о внесении звезды «Ширли-мырли» и «Приключений Электроника» в перечень имеются в распоряжении РИА Новости.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него Чернова Юрия Николаевича», — говорится в сообщении ведомства.

Фильм «Крым» вышел на экраны в 2017 году. Картина рассказывает о возвращении полуострова в состав России.

Юрий Чернов — выпускник Московского циркового училища и ГИТИСа. Он запомнился по ролям в культовых советских и российских фильмах: «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «Ширли-мырли» и других.

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