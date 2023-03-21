Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову обнаружили после пропажи

50-летняя актриса Яна Троянова мощно «перезапустила» свою карьеру, снявшись в главной роли в сериале ТНТ «Ольга» о жизни женщины среднего возраста. Вот только уже год о звезде ситкома не появлялось никаких вестей. Она перестала выходить на связь с поклонниками в социальных сетях, а потом выяснилось, что ее заметили в Грузии. Поклонники гадали, удастся ли им увидеть завершение любимой истории или нет, ведь проект был поставлен на паузу почти три года назад. Но теперь с уверенностью можно говорить, что финалу быть.

Телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр PREMIER объявили, что премьера последнего сезона сериала «Ольга» состоится уже в апреле. Яна Троянова ради съемок вернулась в Россию и завершила работу, начатую еще несколько лет назад. На экраны совсем скоро вместе исполнительницей главной роли вернутся Елена Валюшкина, Федор Лавров и другие актеры из основного каста.

Напомним, что финальный сезон ситкома постоянно откладывался, так как Троянова не могла сниматься из-за болезни. Два года она не появлялась перед камерами, и за это время успела в третий раз заразиться ковидом, чуть не отправилась на тот свет, а также потолстела, затем вновь похудела. «И много еще чего», - подчеркнула актриса.

К слову, первый сезон проекта вышел на экраны страны в 2016 году и получил огромную поддержку у зрителей. Им пришлась по душе история педикюрщицы из Чертанова с двумя детьми от разных мужчин, которой приходится решать и свои, и чужие проблемы.

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