Догадывались: в Сети обсуждают уход борющегося с серьезным недугом Бориса Корчевникова

В последнее время поклонники Бориса Корчевникова не на шутку обеспокоены. Несколько лет назад телеведущий перенес серьезную операцию на голове, в результате которой у него возникли проблемы со слухом. Как сообщат СМИ, ситуация настолько обострилась, что мужчина практически оглох. Вот почему у публики возникали вопросы о дальнейшей работе Бориса на ТВ. Сегодня в личном блоге Людмилы Артемьевой появилось сообщение, подтверждающее все опасения россиян.

Так, актриса сообщила об уходе Корчевникова с федерального канала. «Мы больше не увидим его на экранах наших телевизоров. Такие новости мы не можем опубликовать тут, поэтому подробности выложили в Telegram-канале», — высказалась знаменитость.

К слову, заявление Артемьевой вызвало настоящий общественный резонанс: пока одни безоговорочно верят словам артистки, другие считают, что ее аккаунт взломали и намеренно распространяют ложные домыслы.

На данный момент ни Людмила, ни Борис никак не комментировали сложившуюся ситуацию.

Ранее мы писали о том, что поведение Корчевникова после операции на слуховом нерве напугало зрителей. Подробности инцидента смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой продюсер Андрей Разин вспомнил «опрометчивую» фразу Аллы Пугачевой, ставшую пророческой в ее судьбе. Кроме того, мужчина считает, что нападки в адрес артистки являются издевательством. Вот почему он призвал всех оставить знаменитость в покое.